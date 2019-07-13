تركيا تستلم من روسيا الدفعة الثانية من منظومة S-400

تواصل روسيا توريد منظومة (إس- 400) للدفاع الجوي الى تركيا لليوم الثاني على التوالي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية ان طائرة شحن روسية رابعة هبطت اليوم في مطار عسكري قرب العاصمة انقرة. وفي موسكو قالت مصادر دبلوماسية روسية: "إن عملية تسليم اس 400 الى تركيا تتم على ثلاث مراحل الأولى والثانية جوا والثالثة بحرا". يشار الى ان الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الصفقة. وترى واشنطن خطرا حقيقيا في أن يتمكن العسكريون الروس الذين سيدربون الأتراك على منظومة أس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً. وكتبت وزارة الدفاع التركية صباح السبت في تغريدة "استؤنف اليوم تسلّم أنظمة الدفاع الجوية والمضادة للصواريخ الطويلة المدى إس-400". وأضافت "هبطت الطائرة الروسية الرابعة التي تحمل أجزاءً من (منظومة) إس-400 في قاعدة مرتد الجوية قرب أنقرة".