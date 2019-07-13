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غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة



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تعرض شاب من يافة الناصرة للغرق عصر اليوم السبت في احدى شواطىء مدينة نهاريا ووصفت حالته بالمتوسطة ووضعه مستقر .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل االغربي .

الشرطة باشرت التحقيق .
غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة




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