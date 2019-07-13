غرق, شاب, من, يافة, الناصرة, في, نهاريا, وحالته, مستقرة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل االغربي .الشرطة باشرت التحقيق .

تعرض شاب من يافة الناصرة للغرق عصر اليوم السبت في احدى شواطىء مدينة نهاريا ووصفت حالته بالمتوسطة ووضعه مستقر .

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