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لماذا تم حذف أغنية "أحمد برهان" من "اليوتيوب" ومن وراء حذفها؟؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب الفنان الشاب أحمد برهان عن إستغرابه الشديد من حذف أغنيته الجديدة "حكاية حب" من قناته الرسمية باليوتيوب، خاصة بعد أن حققت في اليومين الأولين من عرضها أكثر من 150 ألف مشاهدة، وهو ما يقوم بمتابعته مع إدارة الموقع الإلكتروني الشهير للوصول الى الأسباب الحقيقية والرسمية.

وأغنية أحمد برهان الجديدة حملت عنوان "حكاية حب" من كلمات الشاعر الإماراتي حسان العبيدلي والحان الفنان وليد الشامي وتوزيع المايسترو زيد نديم، وقد تم تصميم مونتاج خاص للفيديو الذي عرض في القناة من تنفيذ أحمد يعقوب.
وأكد أحمد برهان أنه قدم أغنية "حكاية حب" حباً بأداء وصوت الفنان القدير عبد المجيد عبد الله الذي قدمها سابقاً بصوته كأغنية خاصة، وأحب أن يقدمها برهان باحساسه وأسلوبه الغنائي الرومانسي، وقال: "نحن تلاميذ صوت واحساس بوعبدالله الغالي (الفنان عبد المجيد عبد الله).. المدرسة التي نعشقها ونعشق كل من ينتسب لها.. لكم كل الإحترام والتقدير".
وكان الحساب الإخباري  في الإنستغرام (Caption.News) قد كشف قضية حذف أغنية "حكاية حب" من قناة متسائلاً وعارضاً مقطع من الأغنية بصوت أحمد برهان، وسط إهتمام ومتابعة محبيه وجمهوره، بهدف الوصول الى حقيقة وأسباب الحذف ومن وراء ذلك.
وأوضح أحمد برهان أن هذا الأمر لن يوقف طموحه ونشاطه في سبيل تحقيق ما يسعى له من رضى الجمهور وتقديم لهم المزيد من الأعمال الجميلة، حيث كان آخر إصداراته الغنائية أغنية "القلب بيتك" من كلمات علي الطيّب والحان "شميم" وتوزيع R.N.M والتي تعرض حالياً عبر قناته الرسمية في اليوتيوب محققة قرابة الثلاث ملايين مشاهدة.
وعلى صعيد الجديد، يعمل أحمد برهان على إصدار مجموعة أغنيات ضمن ألبوم غنائي (ميني ألبوم) سيقوم باصداره خلال الفترة المقبلة.
لماذا تم حذف أغنية "أحمد برهان" من "اليوتيوب" ومن وراء حذفها؟؟




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