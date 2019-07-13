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مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين



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جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"إرتكبت أيادٍ آثمة في ساعات فجر اليوم السبت، جريمة نكراء، وهي حرق سيارة خاصة للسيد حمزة عباس، وحرق سيارة أُخرى لنقل الركاب تعود ملكيتها للسيد محمد نمر زياد، حيث تم إلحاق أضرار جسيمة بالسيارتين وإحتراقهما بشكل كامل.

رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم وأعضاء المجلس المحلي، يستنكرون ويدينون بأقسى العبارات، هذا العمل الاجرامي الذي يهدف الى نشر الفوضى وترويع المواطنين الآمنين، ومحاولة خلق أزمات وتعكير أجواء الهدوء التي تسود القرية.
رئيس المجلس المحلي تواصل مع قيادة الشرطة، وكرر مطالبته للأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان جميع المواطنين وممتلكاتهم دون إستثناء، والقيام بخطوات حازمة لردع هذه الايدي الاجرامية، كما وطالب رئيس المجلس الشرطة القيام بتحقيقات جدّية وسريعة في هذه الحادثة والحوادث السابقة، والكشف عن هوية مرتكبي هذه الأعمال وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
نعمت كفر مندا في الفترة الاخيرة بالهدوء والسكينة، مما أدى إلى زيادة الحركة التجارية والاقتصادية في القرية، ولكن للأسف الشديد هناك مجموعة شاذة لا يروق لها إستقرار القرية والأجواء الهادئة فيها، لذلك عاد هواة الشر لإفتعال الإعتداءات والفتن، وكان آخرها الأسبوع الماضي بحرق 3 سيارات تعود ملكيتها لعائلة شاهين.
ومن هنا ندعو جميع أهالي كفر مندا الكرام دون إستثناء، بأخذ دورهم للعمل على حفظ الإستقرار والهدوء، ونبذ هذه الأعمال الدنيئة، والوقوف معًا وسويًا ضد هذه المجموعة الساقطة.
حفظ الله كفر مندا وأهلها جميعاً وداموا سالمين آمنين




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