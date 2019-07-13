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رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول أحد سكان رهط الذي تم إجلاؤه من العيادة المحلية في المدينة الى مشفى سوروكا لتلقي العلاج إثر إصابة ما زالت غير واضحة.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.





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