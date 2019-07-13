رهط:اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول أحد سكان رهط الذي تم إجلاؤه من العيادة المحلية في المدينة الى مشفى سوروكا لتلقي العلاج إثر إصابة ما زالت غير واضحة.

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