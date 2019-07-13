ريال, مدريد, يرفض, ارتكاب, حماقة, من, أجل, بوجبا,

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن المسافة لا تزال بعيدة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يرفض بدء التفاوض بشأن الاستغناء عن بوجبا بأقل من 170 مليون يورو.أما ريال مدريد فيعرض 130 مليون يورو فقط بالإضافة إلى 15 مليونًا كمتغيرات، وهو ما يجعل الميرنجي بعيدًا عن حسم الصفقة.وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد غير مستعد لارتكاب أي حماقة اقتصادية، للتعاقد مع بوجبا، رغم أن اللاعب يعد ضمن أولويات زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.ولا يحتاج الشياطين الحمر إلى بيع بوجبا ويدرك ريال مدريد جيدًا هذه الجزئية، ولذلك فإن النادي الملكي يتبع إستراتيجية طويلة المدى تهدف لحسم الصفقة قبل 9 أغسطس/آب موعد غلق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.