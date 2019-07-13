ريال, مدريد, يرفض, ارتكاب, حماقة, من, أجل, بوجبا,

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تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، عن مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو،...
أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد وضع الاستراتيجية الخاصة...
كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، اليوم الخميس، عن العائق أمام انضمام...
يبدو مانشستر يونايتد متخوفًا من مسألة رحيل لاعبه الفرنسي، بول بوجبا، هذا الصيف،...
تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة...
عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرًا عن...
عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرًا عن...
كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير لمانشستر...
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا 2019...