الاعتداء, على, مهرجان, في, ملعب, كنيسة, القديس, يعقوب, في, بيت, حنينا, (القدس),

وقع مساء امس اعتداء من مجهولين من جهة مستوطنة "نفيه يعقوب" (شمال شرق القدس) على ملعب كنيسة القديس يعقوب للاتين في بيت حنينا، حيث تم رمي علب لبن وبنادورة على المشاركين في مهرجان الذي نظمته الكنيسة بحضور المئات من ابنائها، وقد اصيب عدة اشخاص، حيث سقطت بنت عمرها 13 عاما إلى الارض جراء اصابة مباشرة كما اصيب الكاهنان نجيب ابراهيم وبشار فواضلة بصورة مباشرة.

الاصابات كانت طفيفة جدا واقتصرت على اتساخ الملابس.وجاء في بيان من وديع ابو نصار مستشار مجلس الاساقفة في الارض المقدسة: نستنكر بشدة هذا الاعتداء ونطالب الاجهزة الامنية الاسرائيلية التحقيق بصورة جدية بهذا الاعتداء وجلب الجناة للعدالة بأقرب وقت ممكن!