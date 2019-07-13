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سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية



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اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت 6 شبان من سخنين بشبهة ضلوعهم في شجار عنيف قرب دوار الشهداء مساء الجمعة , مما ادى الى اصابة شابين من المدينة بجراح وصفت بالخطيرة .


وجاء في بيان الشرطة انها خلال الاعتقال ضبطت سلاح من نوع m16 ومعدات قتالية تم استعمالها خلال الشجار .

سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية




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