سخنين:اعتقال, 6, شبان, بشبهة, ضلوعهم, بشجار, وضبط, اسلحة, ومعدات, قتالية,

اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت 6 شبان من سخنين بشبهة ضلوعهم في شجار عنيف قرب دوار الشهداء مساء الجمعة , مما ادى الى اصابة شابين من المدينة بجراح وصفت بالخطيرة .

وجاء في بيان الشرطة انها خلال الاعتقال ضبطت سلاح من نوع m16 ومعدات قتالية تم استعمالها خلال الشجار .