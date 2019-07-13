مخيف...اطلاق, نار, على, عائلة, فحماوية, كانت, تجلس, في, شرفة, المنزل,

"حاولوا قتلنا جميعاً لولا ستر الله وحمايته لكانت مجزرة، بهذه الكلمات تحدث المواطن رامي زيتاوي من مدينة ام الفحم عن الحادثة التي حصلت معه هو وافراد عائلته.





قال زيتاوي: "كنا 7 اشخاص جالسين بشرفة المنزل ننتظر وصول طعام كنا قد طلبناه واذ بسياره وصلت تجاه المنزل ويخرج منها اشخاص قاموا باطلاق وابل من الرصاص تجاه المنزل بشكل عشوائي لننبطح جميعا على الارض الا ان الرصاص اخترق نوافذ المنزل وكاد ان يصيب طفلي المتواجد بداخل المنزل على الحاسوب وايضاً تضرر منزل شقيقي الذي اخترق الرصاص غرفة ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة وبلطف من الله لم تصب بأذى الا ان اضرار مالية اصابت المرحاض الخاص بها.".



واضاف:" كانت ستحصل مجزرة تقتل عائلة باكملها لولا ستر الله علينا! الرصاص في كل مكان على سيارتي بشرفه منزلي بجدران المنزل بنوافذ المنزل ".



واضاف:" هل يعقل ان تستهدف عائلة بهذا الشكل وانا اقول لاي شخص اقدم على هذا التصرف الاجرامي نحن مسالمون واذا كان لك حق لدينا سنقدمه لك ولكن ليس بهذه الطريقة الاجرامية كالعصابات تهجمون على البيوت وتطلقون الرصاص وتحاولون قتل من فيه".

هذا وقد تواجدت الشرطة في مكان الحادثة وشرعت الشرطة بالتحقيق وباشرت بجمع الادلة.