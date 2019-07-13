اصابة, شابين, من, طمرة, اثر, تعرضهما, للطعن, في, شاطىء, اخزيف,

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان 3 شبان من مدينة طمرة اصيبوا جراء تعرضهم للطعن في شاطىء اخزيف بنهاريا الليلة الماضية .

واضاف البيان ان احد الشبان وصفت اصابته بالخطيرة والاخرين وصفت اصابتهما متوسطة وطفيفة .الشرطة باشرت التحقيق .