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اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف



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جاء في بيان صادر عن الشرطة ان 3 شبان من مدينة طمرة اصيبوا جراء تعرضهم للطعن في شاطىء اخزيف بنهاريا الليلة الماضية .


واضاف البيان ان احد الشبان وصفت اصابته بالخطيرة والاخرين وصفت اصابتهما متوسطة وطفيفة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف




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