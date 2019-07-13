الجيش, الاسرائيلي, يعزز, منظومة, القبة, الحديدية, في, جنوب,

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تعرض شاب من يافة الناصرة للغرق عصر اليوم السبت في احدى شواطىء مدينة نهاريا ووصفت...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"إرتكبت أيادٍ آثمة في ساعات فجر اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...
وقع مساء امس اعتداء من مجهولين من جهة مستوطنة "نفيه يعقوب" (شمال شرق القدس) على ملعب...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت 6 شبان من سخنين بشبهة ضلوعهم في شجار عنيف قرب دوار...
"حاولوا قتلنا جميعاً لولا ستر الله وحمايته لكانت مجزرة، بهذه الكلمات تحدث المواطن...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان 3 شبان من مدينة طمرة اصيبوا جراء تعرضهم للطعن في...
اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...
اسفر حادث اطلاق نار في كفرقاسم الليلة الماضية عن اصابة شاب بجراح. الطواقم...
شارك العشرات من أهالي مدينة الناصرة، مساء الجمعة بامسية تضامنية مع الشابة...