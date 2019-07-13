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الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قام الجيش الاسرائيلي بنصب المزيد من منظومات القبة الحديدية في جنوب البلاد وذلك في ضوء التقديرات بان حماس قد ترد على مقتل أحد عناصرها أمس شمال قطاع غزة بنيران قوة عسكرية.


كما كثف تواجده على امتداد الحدود مع قطاع غزة في اعقاب مقتل العنصر الحمساوي أمس بنيران جنود عن طريق الخطأ، ظنا منهم انه إرهابي، وتهديدات الحركة بالرد على ذلك. 

وتواصل السلطات العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، وقد اتضح من التحقيقات الأولية ان الجنود هرعوا الى السياج الأمني بسبب انذار حول اقتراب رجلين منه. وبالتوازي وصل الى المكان أيضا العنصر الحمساوي من وحدة (حماة الثغور) وهو مسلح. واعتقد الجنود انه إرهابي فأطلقوا النار عليه. 

ويحقق الجيش فيما إذا تقيد الجنود بتعليمات الشروع في إطلاق النار ام لا، وهل تم اطلاعهم كما يجب على الأوضاع في هذا الشريط الحدودي، علما بأنهم وصلوا اليه قبل أسبوع.
الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب




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