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الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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