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اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اطلق صاروخ مساء الجمعة من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة من "المجلس الإقليمي أشكول".


وذكر المتحدث باسم الجيش "متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في غلاف غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة".

ودوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة قبل ان يعلن عن سقوط الصاروخ دون وقوع اصابات.
اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة"




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