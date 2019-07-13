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اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في كفرقاسم



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اسفر حادث اطلاق نار في كفرقاسم الليلة الماضية عن اصابة شاب بجراح.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت اصابته بالمتوسطة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب تعرض لاطلاق نار في كفرقاسم




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