نصر الله: قادرون على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المقاومة مازالت أقوى من أي زمن مضى وتطورت وتقدمت، مؤكداً أن تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الاسرائيلي. ولفت نصر الله في مقابلة تلفزيونية على قناة المنار إلى أن كل محاولات قادة إسرائيل لترميم الثقة بالجيش بعد حرب تموز لم تنجح وهناك تراجع بالقوة البرية.كما أكّد نصر الله أن المقاومة قادرة على استهداف كل "اسرائيل" حتى ايلات، مضيفاً أن المقاومة قادرة على تدمير جميع مراكز "اسرائيل" الموجود نتانيا من الى "اشدود" بطول 70 كم وبعرض 20 كم. كذلك شدد نصر الله على أن "المقاومة قادرة على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري بتدمير هذه المنطقة التي هي تحت مرمى صواريخنا". وتابع قائلاً "ليس لدي الكلمة للتعبير عن الدمار الذي سيحصل لاسرائيل في حال اندلعت المواجهة"، مشيراً إلى أن اقتحام الجليل جزء من الخطط في حال وقعت الحرب.وأوضح أن أي حرب جديدة ستضع إسرائيل على حافة الزوال، مضيفاً أن حزب الله ليس مرتبطاً بشخص وهو يعمل كمؤسسة ولكل شخص له تأثيرة. ورأى أنه "على يقين بالنصر على اسرائيل ان وقعت الحرب".وخلال المقابلة قال نصر الله إن "الاعمار بيد الله ولكن برأيي بحسب المنطق أنا سأصلي في القدس". أما عن صفقة القرن قال "نحن نؤمن أن صفقة القرن إلى فشل"، مضيفاً أن عدم توقيع الفلسطينيين وصمود ايران وانتصار سوريا والعراق واليمن من أبرز أسباب فشلها.كما لفت إلى أن الاستكبار الأميركي أطلق رصاصة الرحمة على الصفقة حين اعتبر أن القدس عاصمة لإسرائيل.