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اصابة شابين خلال شجار قرب دوار الشهداء في سخنين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر شجار عنيف مساء الجمعة عن اصابة شابين بجراح متوسطة قرب دوار الشهداء في مدينة سخنين.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشابين الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .




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