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انتخاب أعضاء جدد في مجمع اللغة العربية في الناصرة‎



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نظَّم مجمع اللغة العربيَّة في الناصرة يوم الجمعة الماضي، اجتماعًا خاصًا، لانتخاب أعضاء جدد في المجمع.


عقد الاجتماع في مقر المجمع في الناصرة، بحضور رئيسه البرفسور محمود غنايم، وغالبيَّة أعضاء هيئته العامَّة، وطاقم المجمع، وهيئته الاستشاريَّة. 

شكَّل المجتمعون خلال الجلسة لجنة خاصَّة مهمّتها الإشراف على تنظيم عمليَّة انتخاب الأعضاء الجدد، وتألَّفت اللجنة من: الدكتور محمود أبو فنِّة، الدكتورة رقيَّة زيدان، والدكتور عبد الرحمن مرعي، وأشرف على الانتخابات الدكتور رياض عمر، المستشار القضائي للمجمع، والسيد عبد الحليم بقلي، المراقب الداخلي للمجمع.

أسفرت النتائج عن انتخاب كل من: الدكتورة عرين سلامة-قدسي، وهي باحثة متخصّصة في الأدب الصوفيّ، ومحاضرة في قسم اللغة العربيَّة في جامعة حيفا، والدكتور إبراهيم بصل، رئيس قسم الدّراسات العليا للغة العبريَّة في الكليَّة الأكاديميَّة العربيَّة في حيفا، وباحث في اللسانيَّات الساميَّة، ومحاضر في قسم اللغة العبريَّة في الكليَّة، والبرفسور غالب عنابسة، وهو عضو المجلس الأكاديميّ في كليَّة بيت بيرل، وباحث في الأدب العربيّ الكلاسيكيّ، ومحاضر في قسم اللغة العربيَّة في الكليَّة.

في نهاية الاجتماع، أعرب البرفسور محمود غنايم، رئيس المجمع عن سروره بنتائج الانتخابات التي عكست روح الدّيمقراطيَّة في عمل المجمع عامَّة، وفي هذه الجَّلسة خاصَّة، ورحّب بانضمام الأعضاء الجدد للمجمع، متمنيّا أن يشكلوا إضافة نوعية، وأن يكون عملهم مثمرًا وموفَّقًا لما فيه خير للغة الضَّاد.




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