انتخاب, أعضاء, جدد, في, مجمع, اللغة, العربية, في, الناصرة‎,

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توفي اليوم الجمعه الموافق 12.7.2019 الشاب قيس سنان خطيب يبلغ من العمر 20 عاما اثر تعرضه...
دعا المجلس القومي للاقتصاد الى مضاعفة عدد طلاب الطب في البلاد ليبلغ الفا وستمائة...
يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات...
لقي شخصين مصرعهما في حادث انقلاب مركبة على طريق أريحا، صباح اليوم الجمعة، كما...
يستعد المواطنون في غزة ، اليوم، للمشاركة في جمعة جديدة من فعاليات مسيرات العودة،...
عاد فريق نقابه المحامين لواء حيفا من مدينه ليميريك في أيرلندا بعد ان اشترك في...
استمرارا لمتابعة مشكلة الجرف التي تتسبب به أعمال البناء في أحياء "هار يونا" على...
لقد أثرت في الايام الأخيرة عدم التعرض لهذا الموضوع اعلاميا بغية تهدئة الشارع...
صرح رؤساء المجالس البدوية في الشمال بان الخطه الخماسيه لا تفي باحتياجات ومتطلبات...
اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية مساء اليوم الخميس عن مصرع سيدة (50 عاما)...