بعد, انتظار, 10, سنوات:, مواطن, فحماوي, وزوجته, يرزقان, بتوأم‎,

وفي حديث مع المواطن حازم قال:" بفضل من الله عز وجل رزقنا انا وزوجتي بطفلينا زين ومحمد وهما ووالدتهما بصحة جيدة ".وحول شعوره لحظة ولادة طفليهما قال :" شعور صعب ان تصفه الكلمات انتظار سنوات طويلة حتى رزقنا الله بطفلين وولادتهما تغنينا عن الكلام حول شعورنا واحاسيسنا لحظة ولادتهما واولا واخرا الحمد والشكر كله لله".

بعد انتظار 10 اعوام رزق المواطن حازم شفيق سليمان من ام الفحم وزوجته بالتوأم زين ومحمد .

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