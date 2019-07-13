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بعد انتظار 10 سنوات: مواطن فحماوي وزوجته يرزقان بتوأم‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بعد انتظار 10 اعوام رزق المواطن حازم شفيق سليمان من ام الفحم وزوجته بالتوأم زين ومحمد .


وفي حديث مع المواطن حازم قال:" بفضل من الله عز وجل رزقنا انا وزوجتي بطفلينا زين ومحمد وهما ووالدتهما بصحة جيدة ". 

وحول شعوره لحظة ولادة طفليهما قال :" شعور صعب ان تصفه الكلمات انتظار سنوات طويلة حتى رزقنا الله بطفلين وولادتهما تغنينا عن الكلام حول شعورنا واحاسيسنا لحظة ولادتهما واولا واخرا الحمد والشكر كله لله".




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