مصرع, الشاب, قيس, خطيب, من, قلنسوة, بعد, تعرضه, لصعقة, كهربائية, اثناء, عمله,

توفي اليوم الجمعه الموافق 12.7.2019 الشاب قيس سنان خطيب يبلغ من العمر 20 عاما اثر تعرضه لصعقة كهربائيه خلال عمله في ورشة بالقرب من المنطقة الصناعية في كفار سابا.

حالة من الحزن الشديد تخيم على مدينة قلنسوة بعد انتشار الخبر ..