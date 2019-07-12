تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-12 17:18:32 واشنطن تعلن موعدا جديدا بشأن صفقة القرن |  2019-07-12 17:17:24 مصرع الشاب قيس خطيب من قلنسوة بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء عمله |  2019-07-12 14:58:02 بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام |  2019-07-12 14:55:54 الصين تحذر الولايات المتحدة: لا تلعبي بالنار! |  2019-07-12 13:26:19 رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا |  2019-07-12 13:30:37 المجلس القومي للاقتصاد يدعو الى زيادة عدد طلاب الطب |  2019-07-12 10:08:24 طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب |  2019-07-12 10:07:27 الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-07-12 10:04:03 مقتل شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب مركبة على طريق اريحا |  2019-07-12 10:02:05 غزة تستعد لمسيرات العودة في الجمعة الـ66 |  2019-07-11 22:32:45 فريق نقابه المحامين لواء حيفا بكره القدم يفوز ببطوله اوروبا للمحامين ويظفر بالكأس والميداليات الذهبية |  2019-07-11 21:56:19 مجلس كفركنا المحلي يلتقي سلطة تصريف مياه الأمطار لبحث مشكلة الفيضانات من جبل سيخ |  2019-07-11 21:31:21 تجاوزتم دوركم |  2019-07-11 21:22:54 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:إسرائيل تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحزبي |  2019-07-11 19:57:05 بيان توضيحي من رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول طلب علي زيدان المقدم لمحكمة العدل العليا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصين تحذر الولايات المتحدة: لا تلعبي بالنار!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، من "اللعب بالنار"، معربة عن غضبها من الخطط الأمريكية لتسليح تايوان.



وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، خلال زيارته هنغاريا، أنه ما من قوة خارجية ستمنع توحيد الصين، وأنه لا يحق لأي قوة خارجية أن تتدخل في الشأن الصيني.


وحث الدبلوماسي الصيني، واشنطن على إدراك مدى خطورة المسألة، وحذرها من "اللعب بالنار " في ما يتعلق بقضية تايوان.


وأعلن البنتاغون بداية الأسبوع، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2,2 مليار دولار تشمل دبابات "أبرامز" وصواريخ "ستينغر".


وفي السنوات الأخيرة تجنبت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انخرط في حرب تجارية واسعة النطاق مع بكين، أبدى استعدادا أكبر لتعزيز العلاقات مع تايوان وبيعها أنظمة تسلح متطورة.


وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد وصول الشيوعيين إلى الحكم في الصين عام 1949، في أعقاب الحرب الأهلية الصينية.




كلمات متعلقة

الصين, تحذر, الولايات, المتحدة:, لا, تلعبي, بالنار!,

تابعونــا

واشنطن تعلن موعدا جديدا بشأن صفقة القرن واشنطن تعلن موعدا جديدا بشأن صفقة القرن 2019-07-12 | 17:18:32

- كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية...

بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام 2019-07-12 | 14:58:02

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...

رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا 2019-07-12 | 13:26:19

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها،...

طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب 2019-07-12 | 10:08:24

طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...

مصر.. تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد مصر.. تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد 2019-07-11 | 17:40:14

وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل...

الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس 2019-07-11 | 12:49:51

أعلن رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، أن سماء مدينة مكة...

نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران 2019-07-11 | 00:01:04

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...

نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران نتنياهو يرحب بتصريح ترامب حول نيته تكثيف العقوبات المفروضة على ايران 2019-07-11 | 00:01:04

رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...

واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 واشنطن: تركيا ستتعرض لعواقب خطيرة إذا اشترت أس 400 2019-07-10 | 16:00:59

حذرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً من "عواقب سلبية" إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة...

روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية 2019-07-10 | 12:51:53

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا شب حريق كراج سيارات المنطقة الصناعية مدينة طمرة اطفاء نار نيران اطفاء رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين مصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا وليد شناوي قرية المكر الجديدة العثور جثة شاب سيارة حرش قرب مجد الكروم كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة تظاهرة مستخدمي مستخدمو بلدية عرابة اعتداء قسم الجباية تحطيم تكسير زجاج شعارات افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا سائق حيفا شاحنة حادث طرق مروع الفريديس قبل اسبوعين ضحايا لائحة اتهام محكمة من يافا 3 قتلى اصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com