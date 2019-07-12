الصين, تحذر, الولايات, المتحدة:, لا, تلعبي, بالنار!,

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- كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية...
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...
قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها،...
طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...
وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل...
أعلن رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، أن سماء مدينة مكة...
رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...
رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...
حذرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً من "عواقب سلبية" إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في...