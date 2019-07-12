كيف, تكشف, علامات, سرطان, الجلد, مع, تصاعد, موجة, الحر؟,

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يعتبر فصل الصيف، فرصة مميزة لخسارة الوزن الزائد، الذي يكتسبه كثير من الناس خلال...
أظهرت دراسة دولية حديثة أن التعرض لمدة ساعة واحدة فقط للضوء الأزرق ليلاً، يرفع...
البدانة ودهون البطن هي العدو الأول لصحة الرجل بعد تجاوز الـ 40، ولا ينبغي...
يشعر كثيرون بوعكة صحية مفاجئة خلال فترة العطلات، التي خططوا لقضاء وقت ممتع...
كشفت دراسة علمية موسعة أن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية، حتى عصائر...
أكد أطباء الأطفال أن صور "الدونات" و "الكب كيك" والكعك المحلي وغيرها، على ملابس...
أظهرت أدلة علمية جديدة ارتباط تناول اللحوم الحمراء بالمشاكل الصحية، لتؤكد...
يستخدم معظم الناس فرشاة الأسنان والمعجون والخيط لتنظيف أسنانهم، ولكن استخدام هذه...
وجدت دراسة رئيسية هامة أن معظم المكملات الغذائية لا توفر أي حماية ضد الوفاة...
يؤثّر نظامنا الغذائي على صحّة أجسامنا بشكل عام وصحة البشرة بشكل خاص، ولكن هل...