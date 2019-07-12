خطوة, واحدة, تفصل, جريزمان, عن, برشلونة,

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو، بات قريبًا للغاية من الانضمام بشكل رسمي إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محامي جريزمان سيتوجه، اليوم الجمعة، إلى مقر الاتحاد الإسباني، لإيداع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع أتلتيكو، والبالغ 120 مليون يورو.وأشارت إلى أنه لن يحضر اليوم أي مسؤول من برشلونة، بينما سيحضر محامي جريزمان كل الوثائق المطلوبة، لتحرير النجم الفرنسي تعاقديًا من الارتباط بأتلتيكو.وأوضحت أن جريزمان سيوقع على عقد مدته 5 أعوام مع برشلونة، ومن المنتظر أن يتم تقديمه رسميًا في "كامب نو"، الإثنين المقبل، ولكن دون حضور جماهيري.وأفادت بأن صفقة جريزمان ستكون ثالث أغلى صفقة في تاريخ برشلونة بعد فيليب كوتينيو (135 مليون يورو)، وعثمان ديمبلي (125 مليون يورو).وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت، أمس الخميس، أن برشلونة دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد جريزمان، وهو الأمر الذي نفته مصادر داخل النادي الكتالوني.