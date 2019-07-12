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عطل مفاجئ يصيب "تويتر".. والشركة تعلق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعطلت خدمة "تويتر" أمس الخميس، في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وفق ما ذكر مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب مستخدمين فقد ظهرت رسالة تفيد بوجود خلل في الموقع، عندما حاولوا استخدام "تويتر"، بينما أشار آخرون إلى عدم قدرتهم على تحميل الصفحة الخاصة بالموقع أو إرسال التغريدات.


وحملت الصفحة الرئيسية لتويتر عند محاولة زيارتها عبارة "هناك شيء ما غير صحيح، نشكرك على الملاحظة، نعمل على إصلاح المشكلة وإعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا".


وبدورها أعلنت الشركة ردا على تلك الشكاوى، أنها تحقق في الخلل، وتعمل على إصلاحه، وإعادة الأمور إلى طبيعتها، واصفة المشكلة بأنها فنية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.




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