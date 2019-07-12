رداً, على, تهديدات, نتنياهو.., وزير, الدفاع, الإيراني:, سنرد, بحزم, على, كل, من, ينتهك, سيادتنا,

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طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...
وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل...
أعلن رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، أن سماء مدينة مكة...
رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...
رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...
حذرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً من "عواقب سلبية" إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة...
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية وتأتي في...
أكد مصدر مسؤول في حركة حماس بغزة أن وفدا من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب...
يواصل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التحركات الدبلوماسية التي تهدف...
أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجاة، أن...