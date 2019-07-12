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المجلس القومي للاقتصاد يدعو الى زيادة عدد طلاب الطب



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دعا المجلس القومي للاقتصاد الى مضاعفة عدد طلاب الطب في البلاد ليبلغ الفا وستمائة (1600) في غضون عقد من الزمن. 



وفي تقرير أعده المجلس القومي للاقتصاد، حذر من تدهور في خدمات الصحة في إسرائيل، خاصة في المناطق البعيدة عن أواسط البلاد، اذا استمر الجهاز الصحي في الاعتماد على أطباء درسوا في الخارج. 


وينصح المجلس بزيادة عدد خريجي كليات الطب الإسرائيلية، ليبلغ سبعين بالمائة (70%) من مجمل الأطباء، وتشديد شروط الحصول على رخصة لممارسة هذه المهنة في إسرائيل لمن تعلم خارجها.




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