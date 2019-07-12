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هاجم تمساح سائحة مسنة أثناء سباحتها في حديقة ليتشفيلد الوطنية بأستراليا، وتمسك...
تعطلت خدمة "تويتر" أمس الخميس، في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وفق ما ذكر...
ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بأن شاب هندي يدعى ” غاندام كيران ” يبلغ من...
يحتاج تحميل مقطع فيديو من شبكة الانترنت يصل حجمه إلى 5 غيغابايت في اليمن إلى 30...
في سابقة فريدة من نوعها، قفز مغامر في أخطر شلال في العالم وخرج إلى اليابسة لوحده...
باشر موقع "تويتر" فرض رقابة مشددة لرصد التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على...
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم سبايدرمان مقطعاً مصوراً مدته 58 ثانية، يظهر بطل...
وجهت محكمة روشفور الفرنسية تهمة "الإزعاج الصوتي" للديك "موريس"، على خلفية شكوى...
صور شاهد عيان، من أصدقاء شاب روسي، فيديو فريدا لصديقه وهو يطعم دبا بريا أسود بيديه...
لقي صياد سمك فلبيني حتفه، بعد أن ابتلع بطريق الخطأ سمكة حية أثناء رحلة صيد رافقه...