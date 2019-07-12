انتشر عبر مواقع الإنترنت فيديو "وحشي" صور في إندونيسيا، ويظهر المعاملة القاسية التي تعرضت لها سلحفاة ضخمة على أيدي بعض السكان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن سكانا محليين في إندونيسيا اصطادوا سلحفاة جلدية نادرة (سلحفاة المحيط جلدية الظهر) وتناوبوا على امتطاء ظهرها والتنقل عليها.