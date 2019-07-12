هيفاء, وهبي, بإطلالة, مثيرة, في, اول, حفل, بعد, تعافيها,

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وقد نشرت هيفاء وهبي فيديو لها وهي تتجه لحفلها الغنائي في الساحل الشمالي المصري بصحبة محمد وزيري مدير أعمالها.كما تناقل رواد مواقع التواصل مشاهد من الحفل حيث ظهرت هيفاء وهبي بكامل حيويتها وجمالها.

أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في أولى حفلاتها بعد تعافيها من الوعكة الصحية.

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