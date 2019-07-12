هيفاء, وهبي, بإطلالة, مثيرة, في, اول, حفل, بعد, تعافيها,

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علقت الفنانة السورية أصالة على حفلها في الباحة - السعودية بـ : "سعدت جدّاً اليوم...
نشر موقع "الفن" أن الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة"، إشترت حقوق العمل حتى...
نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة...
طرحت النجمة اللبنانية ” دومينيك حوراني ” عبر موقع يوتيوب أحدث كليباتها الغنائية...
أذهلت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها بإطلالة مميزة من موناكو في فرنسا حيث...
نشر الفنان المصري أحمد السعدني فيديو أثناء مقابلته لمجموعة من الفتيات والمعجبات...
بعد معاناته مع ورم بالدماغ، وبعد أن دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين، توفي الفنان...
لا يزال محبو الممثل السوري قصي خولي بحالة صدمة بعدما كشف مؤخراً أنه أصبح أباً...
نشرت المغنية الإستعراضية ميريام كلينك صورة عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، مع...
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