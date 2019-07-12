ريال, مدريد, يضع, استراتيجية, صفقة, بوجبا,

أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد وضع الاستراتيجية الخاصة بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هذا الصيف.

ووفقًا لإذاعة كادينا سير، فإن الريال لن يتحرك لضم بوجبا إلا بعد حصد 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين المتواجدين في قائمته حاليًا، خاصة وأن الملكي أنفق 400 مليون يورو على الصفقات الجديدة حتى الآن.وتشير الكثير من التقارير إلى أن ريال مدريد في طريقه للتخلص من خاميس رودريجيز وداني سيبايوس وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز خلال الأيام القليلة المقبلة.وتدرك إدارة ريال مدريد أن الأزمة الرئيسية في صفقة بول بوجبا هي أن مانشستر يونايتد لا يريد بيعه، ولذلك لا يتعجل الميرنجي صوب إبرام التعاقد مع اللاعب الفرنسي.وأوضحت أن الصفقة قد تتم في الأيام الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في إنجلترا أو إسبانيا، خاصة وأن الملكي قام بضم العديد من الأسماء المميزة، والتي يحتاج الفريق لجهودها بصورة أكبر من بوجبا مثل هازارد.وأفادت الإذاعة بأن مسئولي الريال لم يعجبهم تصريحات مينو رايولا وكيل بوجبا، الخاصة بأن الجميع يعلم أين سيلعب النجم الفرنسي في الموسم المقبل، وذلك لأنها توتر المفاوضات بين الملكي والشياطين الحمر.