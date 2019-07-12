تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-12 13:26:19 رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا |  2019-07-12 13:30:37 المجلس القومي للاقتصاد يدعو الى زيادة عدد طلاب الطب |  2019-07-12 10:08:24 طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب |  2019-07-12 10:07:27 الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي |  2019-07-12 10:04:03 مقتل شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب مركبة على طريق اريحا |  2019-07-12 10:02:05 غزة تستعد لمسيرات العودة في الجمعة الـ66 |  2019-07-11 22:32:45 فريق نقابه المحامين لواء حيفا بكره القدم يفوز ببطوله اوروبا للمحامين ويظفر بالكأس والميداليات الذهبية |  2019-07-11 21:56:19 مجلس كفركنا المحلي يلتقي سلطة تصريف مياه الأمطار لبحث مشكلة الفيضانات من جبل سيخ |  2019-07-11 21:31:21 تجاوزتم دوركم |  2019-07-11 21:22:54 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:إسرائيل تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والحزبي |  2019-07-11 19:57:05 بيان توضيحي من رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول طلب علي زيدان المقدم لمحكمة العدل العليا |  2019-07-11 19:49:38 رؤساء المجالس البدويه في الشمال:"الخطه الخماسية لا تفي باحتياجات المجتمع البدوي" |  2019-07-11 19:46:51 مصرع سيدة واصابة طفل في حادث طرق مروع بالنقب |  2019-07-11 17:46:04 ساعة واحدة من الضوء الأزرق ليلا قد تصيبك بالسكري |  2019-07-11 17:42:07 رئيس نابولي يتهم ريال مدريد بتعطيل صفقة رودريجيز |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يضع استراتيجية صفقة بوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد وضع الاستراتيجية الخاصة بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هذا الصيف.



ووفقًا لإذاعة كادينا سير، فإن الريال لن يتحرك لضم بوجبا إلا بعد حصد 100 مليون يورو من مبيعات اللاعبين المتواجدين في قائمته حاليًا، خاصة وأن الملكي أنفق 400 مليون يورو على الصفقات الجديدة حتى الآن.


وتشير الكثير من التقارير إلى أن ريال مدريد في طريقه للتخلص من خاميس رودريجيز وداني سيبايوس وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز خلال الأيام القليلة المقبلة.


وتدرك إدارة ريال مدريد أن الأزمة الرئيسية في صفقة بول بوجبا هي أن مانشستر يونايتد لا يريد بيعه، ولذلك لا يتعجل الميرنجي صوب إبرام التعاقد مع اللاعب الفرنسي.


وأوضحت أن الصفقة قد تتم في الأيام الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في إنجلترا أو إسبانيا، خاصة وأن الملكي قام بضم العديد من الأسماء المميزة، والتي يحتاج الفريق لجهودها بصورة أكبر من بوجبا مثل هازارد.


وأفادت الإذاعة بأن مسئولي الريال لم يعجبهم تصريحات مينو رايولا وكيل بوجبا، الخاصة بأن الجميع يعلم أين سيلعب النجم الفرنسي في الموسم المقبل، وذلك لأنها توتر المفاوضات بين الملكي والشياطين الحمر.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يضع, استراتيجية, صفقة, بوجبا,

تابعونــا

خطوة واحدة تفصل جريزمان عن برشلونة خطوة واحدة تفصل جريزمان عن برشلونة 2019-07-12 | 13:28:28

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو،...

رئيس نابولي يتهم ريال مدريد بتعطيل صفقة رودريجيز رئيس نابولي يتهم ريال مدريد بتعطيل صفقة رودريجيز 2019-07-11 | 17:42:07

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، اليوم الخميس، عن العائق أمام انضمام...

مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا 2019-07-11 | 15:07:40

يبدو مانشستر يونايتد متخوفًا من مسألة رحيل لاعبه الفرنسي، بول بوجبا، هذا الصيف،...

مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو 2019-07-11 | 12:45:42

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة...

ريال مدريد يُعيد التفكير في نيمار ريال مدريد يُعيد التفكير في نيمار 2019-07-11 | 10:21:26

عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرًا عن...

ريال مدريد يُعيد التفكير في نيمار ريال مدريد يُعيد التفكير في نيمار 2019-07-10 | 22:01:55

عاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتفكير في ضم نيمار، بعدما تراجع مؤخرًا عن...

ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لبوجبا ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لبوجبا 2019-07-10 | 17:02:08

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير لمانشستر...

ميسي خارج التشكيلة المثالية لكوبا أمريكا ميسي خارج التشكيلة المثالية لكوبا أمريكا 2019-07-10 | 16:00:50

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا 2019...

لماذا التقى نيمار وكريستيانو رونالدو في إيطاليا؟ لماذا التقى نيمار وكريستيانو رونالدو في إيطاليا؟ 2019-07-10 | 13:30:55

التقى النجم البرازيلي، نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، مع الدولي...

مباراتان اليوم في ربع نهائي كأس إفريقيا "مصر 2019" مباراتان اليوم في ربع نهائي كأس إفريقيا "مصر 2019" 2019-07-10 | 11:30:39

تبدأ مساء اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهااصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة انقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس شاهدة عيان . اطلاق النار طالبة مدرسة القدس طعن يهود تروي تفاصيل زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدومسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com