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6 أغذية تساعدك على خسارة الوزن في الصيف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتبر فصل الصيف، فرصة مميزة لخسارة الوزن الزائد، الذي يكتسبه كثير من الناس خلال باقي فصول العام، وخاصة الشتاء، وذلك لكثرة الأنشطة الصيفية.


خسارة الوزن الزائد ستتحقق بالطبع، عند الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر، والاتجاه للأغذية الطبيعية، منخفضة السعرات الحرارية، والغنية بالماء والألياف.

واعتمادا على نصائح خبراء التغذية، نشر موقع "وسب ميد" تقريرا يرصد أبرز الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، التي يمكن للأشخاص تناولها يوميًا في فصل الصيف، لخسارة أوزانهم، مع الحرص على شرب الكثير من الماء.الطماطم والفلفل

الطماطم والفلفل من الخضروات ذات الألوان الزاهية، التي تحتوي على كثير من المركبات الطبيعية التي تحمي الصحة، مثل "اللايكوبين" وفيتامين "سي" وفيتامين "أ"، ويعتبر تناولها بكثرة ضمن الوجبات الغذائية يساعد على حرق الدهون ويقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد يوميا.التوت


يحتوي التوت بأنواعه "الأزرق، والأسود والبري" على كميات هائلة من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على خلايا الجسم، كما أنه مصدر ممتاز للألياف قليلة السعرات الحرارية.


ويساعد تناول حوالي حفنة من التوت يوميًا ضمن النظام الغذائي في حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد، خلال فصل الصيف.الزبادي


تحتوي الزبادي ومنتجات الألبان قليلة الدسم على كميات وفيرة من الكالسيوم والبروتين، وقد تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن.


وتشير الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والزبادي، يعتبر نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية، ويمكن أن يعزز فقدان الوزن مع تقوية العظام والحفاظ على شعورك بالرضا.


ومن المفيد استبدال الآيس كريم الذي يقبل عليه الناس في الصيف بالزبادي المثلج، لأنه قليل السعرات الحرارية مقارنة بالآيس كريم.الفاصوليا


تعتبر أحد الدعائم الأساسية في النظام الغذائي النباتي، وهي بديل ممتاز للحوم ومصدر جيد للبروتين، كما أنها غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية.


ومن المفيد أن يتم وضع الفاصوليا ضمن النظام الغذائي، سواء بطبخها، أو إضافتها إلى أطباق السلطة أو الحساء، لتقليل السعرات الحرارية، والاستفادة من عناصرها الغذائية.


المانجو


هذه الفاكهة البرتقالية الشهية غنية بالألياف، والبوتاسيوم وفيتامينات "أ" و"سي"، كما أن ثمرة واحدة من المانجو بها حوالي 135 سعرا حراريا فقط.ويمكن وضع المانجو مع السلطة والكعك واللبن الزبادي، بالإضافة إلى الفطائر، ناهيك عن إمكانية تناولها بمفردها للحصول على فوائدها الغذائية.الماء

في أيام الصيف المشمسة، من السهل التعرض للجفاف بسبب الطقس الحار، ولا شيء يروي عطشك مثل كوب من الماء، الذي لا يحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق.

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، اشرب المياه على فترات متقاربة، ويمكن تنويع السوائل بالحصول على عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة، غير المحلاة بالسكر، بالإضافة إلى الحليب الخالي الدسم أو الحليب قليل الدسم، والمرق، ومشروبات الأعشاب مثل الشاي.


يمكنك أيضًا تنويع الحصول على السوائل عبر الأغذية الغنية بالمياه مثل الزبادي والحساء والبطيخ والبرتقال والخس والطماطم والخيار. 




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