مقتل, شخصين, وإصابة, آخر, في, حادث, انقلاب, مركبة, على, طريق, اريحا,

لقي شخصين مصرعهما في حادث انقلاب مركبة على طريق أريحا، صباح اليوم الجمعة، كما أصيب آخر بجروح خطيرة.

وقالت وسائل اعلام عبرية، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "هداسا"، وتم اغلاق شارع رقم "1" من أريحا باتجاه القدس.