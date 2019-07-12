غزة, تستعد, لمسيرات, العودة, في, الجمعة, الـ66,

يستعد المواطنون في غزة ، اليوم، للمشاركة في جمعة جديدة من فعاليات مسيرات العودة، وذلك بعد يوم على استشهاد أحد عناصر كتائب القسام برصاص الجيش قرب السياج الفاصل شمال القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي، الجماهير، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ66 شرق قطاع غزة، بعنوان "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان".