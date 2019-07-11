فريق, نقابه, المحامين, لواء, حيفا, بكره, القدم, يفوز, ببطوله, اوروبا, للمحامين, ويظفر, بالكأس, والميداليات, الذهبية,

عاد فريق نقابه المحامين لواء حيفا من مدينه ليميريك في أيرلندا بعد ان اشترك في بطوله اوروبا للمحامين حاصلاً على المرتبة الأولى وطافراً بالكأس الغاليه . الحديث يدور عن مسابقه عاليه المستوى وغايه في الصعوبة ، حيث اشترك في المسابقة ما يقارب آل ٤٠ فريقاً من جميع أنحاء اوروبا يمثلون نقابات قطريه للمحامين .





فريق حيفا مدججا بلاعبين ذوي خبره بالماضي ، تحضر جيدا لهذه البطوله ، فتره سته اشهر من التدريبات المكثفة .



استطاع الفريق بالفوز في كل المباريات الخمسة ، حيث فاز بالمباراة الافتتاحية علي فريق محامو تشيكيا بالنتيجة 2:0 ، والثانية على فريق فالنسيا( اسبانيا ) بالنتيجة 4:2 .

بالمباره الثالثة ( ربع النهائي ) اطاح الفريق بحامل اللقب ، الفريق الهنغاري بنتيجه قسوى 6:0 بمباراه عاليه المستوى .



في مباراه نصف النهائي واجة فريق حيفا الفريق الإيطالي ( فريق روما العنيد ) ، المرشح الأقوى للظفر بالكأس ، وبعد معركه قاسيه مع ملوك الدفاع انتهت المباراة بنتيجه التعادل 1:1 , ليذهب الفريقان إلى ضربات الجزاء ، بالنهاية كان الظفر من نصيب الفريق الحيفاوي بنتيجة 3:5 بعد تألق حارس المرمى المحامي عنان فرو الذي تصدى ببراعه لضربتين جزاء .



النهائي كان ضد الإسبان ( فريق جرانادا ) الذي وصل إلى النهائي بجداره ولم يدخل شباكه إلى هدف واحد بالمباريات الأربعة الماضيه ،



الفريق الحيفاوي أنهى المباراة بالشوط الأول بالنتيجة 0:3 , وبالنهايه انتهت المباراة 2:4 لصالح الأبطال من حيفا .



هداف البطوله كان من نصيب مهاجم الفريق ، المحامي مجد بدر ب 8 أهداف .



الفريق الحيفاوي استطاع خطف الأضواء بجداره ومهنيه عاليه ، واستحق اللقب خير استحقاق .

كادر الفريق : عيسى برباره ( المدير الفني للفريق ورئيس لجنه الرياضه في نقابه المحامين لواء حيفا) ، عنان فرو ( حارس المرمى والمدرب التكتيكي ) ، طارق عباس، مجد بدر ، شادي غنطوس ، شفيق رفول ، شادي همام ، نبيل حلاج ، نمير ادلبي ، إيهاب خطيب ، نائل زحالقة ، محمد محاجنه ، فيداء قعوار ، اشرف حيجازي ، معمر اسدي ، صالح زياد ، فادي مطر ، بلال فطيمه .

السنه القادمه سيشترك الفريق ببطوله العالم للمحامين التي ستقام بمدينه مراكش بالمغرب لفتره 10 أيام ، حيث يعتبر الفريق الحيفاوي من اقوي المرشحين للفوز باللقب بعد الاداء رفيع المستوى الذي اظهروه بالمسابقه الاوروبيه التي لا تقل صعوبه عن المسابقة العالمين .