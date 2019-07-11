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مجلس كفركنا المحلي يلتقي سلطة تصريف مياه الأمطار لبحث مشكلة الفيضانات من جبل سيخ



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استمرارا لمتابعة مشكلة الجرف التي تتسبب به أعمال البناء في أحياء "هار يونا" على جبل سيخ، التقى رئيس مجلس كفركنا المحلي ، د. يوسف عواودة وطاقم من المجلس المحلي بمندوبين عن سلطة تصريف المياه (רשות הניקוז).حيث اتفق على أن تبدأ سلطة تصريف المياه بالتخطيط الهندسي لتقديم حل جذري لهذه المشكلة التي تعاني منها كفركنا وخصوصا الأحياء الجنوبية وصولا إلى منطقة العين.

وقد جاءت هذه الجلسة استمرارا لمساعي إدارة المجلس المحلي بالضغط على وزارة الإسكان لتمويل تكاليف تنفيذ الحل والتي تصل إلى عشرات ملايين الشواقل كون وزارة الاسكان هي التي تتحمل المسؤولية بصفتها القائمة على مشروع "هار يونا".

وتؤكد ادارة المجلس المحلي واجبها ببذل أقصى جهد في تقديم الخدمات والمشاريع الخادمة لجميع المواطنين في كفركنا.





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