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رؤساء المجالس البدويه في الشمال:"الخطه الخماسية لا تفي باحتياجات المجتمع البدوي"



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صرح رؤساء المجالس البدوية في الشمال بان الخطه الخماسيه لا تفي باحتياجات ومتطلبات المجتمع البدوي، وذلك في اجتماع عقد في بسمة طبعون باستضافة رئيس المجلس رائد زبيدات. وقد قال الرؤساء ان هذه الخطة هي بمثابه علاج بسيط لمرض مزمن وقديم، حيث ان القرى البدوية ما زالت تعاني من الإهمال والتهميش والإجحاف في حق المواطنين وان نسبه الجريمة في المجتمع البدوي اعلى من المستوى العام في الدولة، كما أن نسبة النجاح في امتحانات البجروت متدنيه جدا، وعدد الموظفين في المؤسسات الحكومية يكاد يكون معدوما.


ومن اجل دعم المجتمع البدوي في الشمال والذي يبلغ عدده اكثر من مئه وعشرين الف نسمه يجب تمديد الخطه الخماسيه التي ستنتهي بعد سنه ونصف وزياده مئات الملايين واقامه المناطق الصناعية والتجارية حتى يتسنى لهذه القرى الاعتماد على نفسها وليس على الهبات الحكومية فقط.


وقد دعا رئيس المنتدى السيد عاهد رحٌال، رئيس مجلس البطوف، الرؤساء والمندوبين عن المجالس الإقليمية المختلطه الى اجتماع عاجل من اجل التحضير لخطه خماسيه جديده او تمديد الخطه الحاليه والضغط على الحكومه من اجل تقدم وتطوير المجتمع البدوي الذي عانى ويعاني من شح الميزانيات على مدار سنوات طوال.


وورد ذلك خلال الاجتماع الذي دعا اليه السيد ابراهيم حبيب المسؤول عن تنفيذ الخطه والذي عقد في بسمه طبعون. وقد حضر الاجتماع السيد اڤي كوهين مدير عام وزاره المساواه الاجتماعيه ومدراء أقسام الوزارات المختلفه ومنتدى السلطات البدويه في الشمال وسكرتير المنتدى محمد ياسين زبيدات.


اما الخطه الخماسيه للمجتمع البدوي في الشمال رقم 1480 والتي رصدت لها الحكومه مبلغ 894 مليون شاقل وتنفذ على مراحل بين السنوات 2016-2020 من اجل تطوير المجتمع البدوي اقتصاديا واجتماعياً. وقد تم حتى الآن صرف مبلغ 501 مليون شاقل في شتى المجالات مثل البنيه التحتية، التربيه والتعليم، الشؤون الاجتماعيه، ودعم عمليات التطوير لقسائم البناء للجنود المسرحين.





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