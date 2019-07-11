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مصرع سيدة واصابة طفل في حادث طرق مروع بالنقب



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اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية مساء اليوم الخميس عن مصرع سيدة (50 عاما) واصابة طفل (10 سنوات) بجراح متوسطة.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء اعلنت وفاة السيدة على الفور ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة باشرت التحقيق.

مصرع سيدة واصابة طفل في حادث طرق مروع بالنقب




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