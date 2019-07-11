مصرع, سيدة, واصابة, طفل, في, حادث, طرق, مروع, بالنقب,

اسفر حادث طرق مروع بين شاحنة وسيارة خصوصية مساء اليوم الخميس عن مصرع سيدة (50 عاما) واصابة طفل (10 سنوات) بجراح متوسطة.

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مجلس كفركنا المحلي يلتقي سلطة تصريف مياه الأمطار لبحث مشكلة الفيضانات من جبل سيخ 2019-07-11 | 21:56:19 استمرارا لمتابعة مشكلة الجرف التي تتسبب به أعمال البناء في أحياء "هار يونا" على...

بيان توضيحي من رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم حول طلب علي زيدان المقدم لمحكمة العدل العليا 2019-07-11 | 19:57:05 لقد أثرت في الايام الأخيرة عدم التعرض لهذا الموضوع اعلاميا بغية تهدئة الشارع...

رؤساء المجالس البدويه في الشمال:"الخطه الخماسية لا تفي باحتياجات المجتمع البدوي" 2019-07-11 | 19:49:38 صرح رؤساء المجالس البدوية في الشمال بان الخطه الخماسيه لا تفي باحتياجات ومتطلبات...

الحركة الإسلامية والجبهة في بيان مشترك:القائمة المشتركة خيارنا المسؤول 2019-07-11 | 17:34:58 أصدرت الجبهة الديمقراطيّة للسّلام والمساواة والحركة الإسلاميّة (القائمة...

مصرع سيدة وطفلها الرضيع في حادث مروع قرب اشدود 2019-07-11 | 17:30:37 اسفر حادث طرق مروع قرب اشدود عصر اليوم الخميس عن مصرع سيدة (40عاماً) وطفلها...

سابقة- الجيش الاسرائيلي يعلن أنه قتل ناشطا في حماس عن طريق الخطأ 2019-07-11 | 15:42:28 أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا ، يوضح فيه أن الشخص الذي استشهد صباح...

رافضة الخدمة العسكرية مايا فاينغباوم - أرفض احتجاجًا على جميع جرائم الحرب التي تتم بهدوء تحت السطح 2019-07-11 | 15:05:21 زار النائب أيمن عودة صبيحة اليوم الخميس رافضة الخدمة العسكريّة مايا فاينغباوم...

اتهام مواطن 47 عاما من عرابة عثرت الشرطة خلال تفتيش سيارته على مسدس ورصاصات 2019-07-11 | 14:54:18 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...

المشتركة... مِشـْ... تَرِكَة... 2019-07-11 | 16:27:56 "عماد" موظف كبير في وزارة المعارف، دُعي الى اجتماع في "مدرسة ابن سيناء –...