مصرع, سيدة, واصابة, طفل, في, حادث, طرق, مروع, بالنقب,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء اعلنت وفاة السيدة على الفور ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء اعلنت وفاة السيدة على الفور ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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