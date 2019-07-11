رئيس, نابولي, يتهم, ريال, مدريد, بتعطيل, صفقة, رودريجيز,

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، اليوم الخميس، عن العائق أمام انضمام الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، إلى فريق الجنوب الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وقال دي لورينتيس، في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "خاميس هو لاعب كرة القدم الذي يتمتع بأكبر قدر من الاهتمام، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.. أنشيلوتي معجب كثيرًا به". وأضاف: "نحن في انتظار طلبات أكثر عقلانية، ريال مدريد هو العائق أمام الصفقة، حيث يطلب الكثير في رأينا، لكن خاميس رودريجيز يريد نابولي". وفي سياق آخر، قال: "رودريجو مهاجم فالنسيا يفضل البقاء في إسبانيا، لقد أخبرنا بذلك".

إنسيني وإيكارديوحول احتمال مبادلة إنسيني بإيكاردي، أجاب دي لورينتيس: "أنشيلوتي على حق بأن ذلك لن يحدث، إيكاردي يفضل دائمًا الذهاب ليوفنتوس، لكنني أفضل لورينزو إنسيني أيضًا لأننا بحاجة إليه، بينما لدينا ميليك وميرتينز". وواصل: "لا يمكن تجاهل موهبة إيكاردي، إنه لاعب قوي للغاية، ونحن تحدثنا كثيرًا عنه.. لكنه الاَن أصبح أكبر سنًا، وعندما ننظر من بعيد، فإنه يعطي انطباعًا بأنه يدار بشكل سيئ.. إلا أن قدراته لا جدال فيها". وتابع رئيس البارتينوبي: "كثيرًا ما أسمع الناس يقولون إن نابولي بحاجة لضم لاعبين كبار، كما لو أننا لا نملك بعضهم.. لدينا كوليبالي، إنسيني، واَلان الذي رفض عرضًا بقيمة 70 مليون يورو، وأيضًا هناك كاييخون، ميرتينز، وفابيان رويز، وغيرهم". وأردف دي لورينتيس: "أستطيع ذكر كل لاعبي الفريق، على سبيل المثال ميريت، وربما يمكنني إضافة التعاقدات السابقة مثل لافيتزي، كوالياريلا، هيجواين، كافاني، ورينا، هل تريدون المزيد؟". وختم بقوله: "الأولوية الآن لعمليات البيع، نمتلك لاعبين كثيرين في الفريق، ومن المناسب تقليص المجموعة، لكننا يقظون ونشطون في السوق".