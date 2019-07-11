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الحركة الإسلامية والجبهة في بيان مشترك:القائمة المشتركة خيارنا المسؤول



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أصدرت الجبهة الديمقراطيّة للسّلام والمساواة والحركة الإسلاميّة (القائمة العربيّة الموحّدة) بيانًا مشتركًا، حدّدا فيه الموقف تجاه تشكيل القائمة المشتركة، والخطوات المطلوبة لإنجازها، وجاء في البيان:

نؤكّد موقفنا المشترك، أنّ خيارنا المسؤول هو تشكيل القائمة المشتركة بأوسع قاعدة تمثيليّة ممكنة، استنادًا إلى قرار لجنة الوفاق الوطني.  نؤكد قبولنا والتزامنا بقرار لجنة الوفاق الوطني، حيث يمثّل هذا القرار، المظلّة التي نجتمع تحتها، وذلك بعد التوكيل الواضح والصّريح والتّعهّد، الذي قطعناه على أنفسنا، كمركّبات أساسيّة في القائمة المشتركة.  لقد بذلنا خلال الأسبوعين الأخيرين، جهدًا كبيرًا ومتواصلًا، وقدمنا اقتراحات محددّة، تتفهّم الى حدّ كبير، مطالب باقي الشّركاء من أجل إنجاز تشكيل القائمة والإعلان عنها.إن التأخير في إنجاز القائمة المشتركة يضرّ بمكانتها، وفرص نجاحها بتحقيق نتيجة مرجوّة في الإنتخابات، تساعدنا على التصدّي للسياسات العنصرية والقوانين العنصرية، المجحفة لحقوقنا القوميّة والمدنيّة.  كما أن التأخير  في اتخاذ القرار الصائب المسؤول، يستنزف طاقاتنا في المكان الخطأ، ويضعف ثقة الجمهور بالأحزاب والهيئات الوحدويّة، مما يهدّد كياننا ووحدتنا الوطنيّة.بناءً عليه فقد بات واضحًا أن علينا حسم تشكيل القائمة المشتركة خلال الأيام  القريبة، والشروع بتفعيل اللجان الفرعية والمبادرات الجديدة، التي ستجسد انطلاق القائمة المشتركة وخروجها الى طريق جديدة، تلبي تطلّعات أبناء شعبنا ومجتمعنا العربيّ، في مواجهة تحديات السياسات العنصرية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن.  هذا وسيتم عقد مؤتمر صحفيّ في الأيام القليلة القريبة حول بناء القائمة المشتركة .




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