مصرع, سيدة, وطفلها, الرضيع, في, حادث, مروع, قرب, اشدود,

كلمات متعلقةمصرع, سيدة, وطفلها, الرضيع, في, حادث, مروع, قرب, اشدود,
أصدرت الجبهة الديمقراطيّة للسّلام والمساواة والحركة الإسلاميّة (القائمة...
أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا ، يوضح فيه أن الشخص الذي استشهد صباح...
زار النائب أيمن عودة صبيحة اليوم الخميس رافضة الخدمة العسكريّة مايا فاينغباوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
"عماد" موظف كبير في وزارة المعارف، دُعي الى اجتماع في "مدرسة ابن سيناء –...
قام عضو الكنيست د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)،...
أقامت السفارة الإسرائيلية في عمان حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع...
لجنة المتابعة تدعو لملاحقة قضائية ضد بلدية العفولة التي تقود حملات تحريض ضد العرب...
جاء في بيان صادر عن ميسم مجدوب رئيسة لجنة الصلح النسائية القطرية :" كانت نجلاء في...
مركز الشرطة الجماهيرية بمدينة طمرة اصدر بيانا للمواطنين يحذر من مخاطر استعمال...