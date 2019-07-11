مصرع, سيدة, وطفلها, الرضيع, في, حادث, مروع, قرب, اشدود,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى واعلنت وفاة السيدة ورضيبعها , ومن التحقيقات الاولية للشرطة الحديث يدور عن شاحنة اصطدمت بسيارة خصوصية .

اسفر حادث طرق مروع قرب اشدود عصر اليوم الخميس عن مصرع سيدة (40عاماً) وطفلها الرضيع(شهرين) واصابة رجل بالاربعينيات من عمره وطفل (3سنوات)بجراح متوسطة .

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