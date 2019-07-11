سابقة-, الجيش, الاسرائيلي, يعلن, أنه, قتل, ناشطا, في, حماس, عن, طريق, الخطأ,

أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا ، يوضح فيه أن الشخص الذي استشهد صباح اليوم في قطاع غزة لم يكن "إرهابيًا" على حد وصفه.

وأضاف: "أنّه خلال ساعات الصباح رصدت قوة عسكرية اسرائيلية عددا من الفلسطينيين في منطقة السياج الفاصل شمال قطاع غزة".وكشف التحقيق الأولي "أن ناشطا في قوة الضبط الميداني التابعة لحماس وصل الى منطقة السياج في أعقاب تحرك فلسطينييْن بمحاذاته. ولاحقًا اتضح أن القوة العسكرية التي وصلت الى المكان قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني كمسلح وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم".وأشار إلى أنه سيتم التحقيق في الحادث.