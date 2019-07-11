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تعديلات غذائية هامة للرجل قبل الـ 50



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



البدانة ودهون البطن هي العدو الأول لصحة الرجل بعد تجاوز الـ 40، ولا ينبغي الاستسلام للكرش مع الاقتراب من الـ 50 لأن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ، وتزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والضغط. ويعني ذلك حاجة الرجل إلى إنقاص الوزن غالباً، أو ضبطه على الأقل، كما ينبغي تقليل استهلاك الكولسترول، وخفض كمية السعرات الحرارية التي يتناولها.



لذلك ابدأ بمراجعة ما تأكله على مدى الأسبوع واستبعد أو قلل السعرات الحرارية الفارغة مثل مشروبات الصودا والعصائر، وقلل المخبوزات الجاهزة والمعلبات واللحوم المصنّعة والحلويات.


وبشكل عام عليك ضبط كمية السعرات التي تتناولها على مدار اليوم لتتناسب مع حجم النشاط البدني الذي تقوم به.


ولخفض الوزن ينبغي تناول 500 سعرة حرارية أقل على مدى الأسبوع، والحرص على المشي يومياً، أو ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 إلى 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع.


أطعمة ضرورية: مع الاقتراب من الـ 50 يحين الوقت لتناول المزيد من الأطعمة الصحية مثل: الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات والبقول. كما عليك تقليل اللحوم، وتناول الأسماك والبذور وزيت الزيتون، والتأكد من أنك خفّضت حجم كل وجبة، أو تناول 5 وجبات صغيرة ومتوسطة على مدار اليوم كي لا تشعر بالجوع.


ويعتبر الكالسيوم والمعادن الأخرى والفيتامينات من المغذيات الضرورية، لذلك تناول الفاكهة مرتين في اليوم على الأقل، واحرص على تناول الفواكه والمكسرات واللبن (الزبادي) كوجبات خفيفة بدلاً من المخبوزات والنشويات.




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