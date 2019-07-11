نشر موقع "الفن" أن الشركة المنتجة لمسلسل "​باب الحارة​"، إشترت حقوق العمل حتى الجزء الخامس عشر، إذ أنتجت هذا العام الجزء العاشر، وتنوي إنتاج خمسة أجزاء أخرى على الأقل.

النص الحادي عشر يُكتب حالياً على نار هادئة، بغية إنتاجه للموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليف ​مروان قاووق​، وإخراج ​محمد زهير رجب​.ووفق المعلومات ، فإن العديد من الشخصيات المعروفة ستعود إلى الجزء الجديد، بعد غيابها عن الجزء العاشر مثل "أبو بدر" (​محمد خير الجراح​) و"​أبو جودت​" (​زهير رمضان​)، مع إضافة شخصيات جديدة لم تكن متواجدة في الأجزاء الماضية.