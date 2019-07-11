رافضة الخدمة العسكرية مايا فاينغباوم - أرفض احتجاجًا على جميع جرائم الحرب التي تتم بهدوء تحت السطح

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أصدرت الجبهة الديمقراطيّة للسّلام والمساواة والحركة الإسلاميّة (القائمة...
اسفر حادث طرق مروع قرب اشدود عصر اليوم الخميس عن مصرع سيدة (40عاماً) وطفلها...
أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بيانا ، يوضح فيه أن الشخص الذي استشهد صباح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض...
"عماد" موظف كبير في وزارة المعارف، دُعي الى اجتماع في "مدرسة ابن سيناء –...
قام عضو الكنيست د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)،...
أقامت السفارة الإسرائيلية في عمان حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع...
لجنة المتابعة تدعو لملاحقة قضائية ضد بلدية العفولة التي تقود حملات تحريض ضد العرب...
جاء في بيان صادر عن ميسم مجدوب رئيسة لجنة الصلح النسائية القطرية :" كانت نجلاء في...
مركز الشرطة الجماهيرية بمدينة طمرة اصدر بيانا للمواطنين يحذر من مخاطر استعمال...