عطلة, صيف, 2019, في, سلطة, التنفيذ, والجباية, من, 21/7/19, حتى, 5/9/19,

عطلة صيف 2019فيما يلي الخدمات التي يتم تقديمها في فترة العطلة:استقبال الجمهور في دوائر الإجراء.بين التواريخ 21/7/19 – 17/8/19 وفي التواريخ 3/9/18 – 5/9/18ساعات عمل دوائر الإجراء أقل من المعتاد بين الساعات 09:00 – 12:00 وفي هذه الساعات يقدم رد كامل.بتاريخ 11/8/19 – صوم التاسع من آبيكون من الممكن تلقي رد في الحالات الضرورية فقط وفقط بين الساعات 09:00 – 12:00. تفصيل أنواع الحالات التي يمكن الحصول على رد فيها في هذه الفترة منشور في موقع الانترنت التابع للسلطة والذي عنوانه:www.eca.gov.ilبين التواريخ 18/8/18 حتى 2/9/18يكون من الممكن تلقي رد في الحالات الضرورية فقط. تفصيل أنواع الحالات التي يمكن الحصول على رد فيها في هذه الفترة منشور في موقع الانترنت التابع للسلطة والذي عنوانه: www.eca.gov.ilلأجل تلقي الرد على الحالات الضرورية يجب الحضور إلى مكاتب دوائر الإجراء في أيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 09:00 – 12:00 ما عدا في المكاتب التالية والتي ستكون مغلقة:أ. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في العفولة - تقدم الخدمات بواسطة مكتب الناصرة.ب. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في بيت شان - تقدم الخدمات بواسطة مكتب طبريا.ج. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في كريات شمونه - تقدم الخدمات بواسطة مكتب صفد.د. مكتب دائرة تنفيذ القوانين في رحوفوت - تقدم الخدمات بواسطة مكتب ريشون لتصيون.معالجة الطلبات التي يتم إرسالها بالبريد أو تقديمها عن بعد يتم فور انتهاء العطلة.خلال العُطلة الصيفية سيتم التداول في الحالات الآتية:•طلب إلغاء حجز فعلي على الأموال المنقولةطلب الفائز لإجراء حجز قبل إرسال التحذير•طلب المديون لتأخير أو إبطال عملية إخلاء من دار السكن عندما يكون الإخلاء خلال العطلة الصيفية أو حتى ثلاثة أيام بعد انتهاء العطلةطلب المديون لإبطال أمر منع مغادرة البلاد بشرط أن خروجه إلى خارج البلاد في فترة العطلة الصيفية أو بعد العطلة بثلاثة أيام.طلب إلغاء أمر السجن أو إخلاء سراح من السجن أو أمر سجن يدوي من نوع النفقة•طلب فائز لتقديم حجز وعدم مغادرة البلاد المديون وتقديم استفسارات وادعاءات بضرورة الحجز•جواب لطلب عاجل حين يكون موعد تقديم الرد خلال العطلة•حضور مديون لدائرة الإجراء للمسجل المناوب في العطلة الصيفية لتحقيق قدرات الدائن الاقتصادية حسب بند مادة " 67 أ" من قانون إجراء إلغاء التقييد حسب المادة " 66 أ " لقانون الإجراء والحضور لدائرة التي يوجد بها مسجل مناوب•طلب الفائز لإلغاء الإجراءات وإغلاق الملفتأجيل أو إلغاء جلسة النظر حتى 7 أيام بعد العطلة الصيفية•طلب إلغاء أو تأجيل للحجز على الأموال المنقولة•حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء وبموجب الأسباب التي يفصلها يقدم طلب في ملفات النفقة•طلب تقليص الديّن الأصلي لقانون دائرة الإجراء الذي يطبق في العطلة الصيفية•طلب عاجل لافتتاح ملف سند الإسكان حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراءقنوات الاتصال الأخرى:يعمل الرد الهاتفي، في مركز الخدمة الهاتفية، والذي رقمه 35592* بشكل تام بين الساعات 08:00 – 18:00 ويمكن فيه الحصول على معلومات عامة وشخصية. كذلك يمكن الحصول بواسطة المركز على: مصادقة على إغلاق ملف، سندات دفع، نسخة من بروتوكول المناقشة، مطبوعة تقرير حساب وقرارات المسجل.المنطقة الشخصية تعمل كالمعتاد، الرد في مركز التشات في موقع الانترنت يعمل بشكل كامل بين الساعات 08:00 – 18:00 وفيه يمكن الحصول على معلومات عامة حول إجراءات العمل في دوائر الإجراء، مساعدة بشأن التمكن في موقع الانترنت والدعم لمستخدمي المنطقة الشخصية.الرد الأوتوماتيكي في الهاتف رقم 35592* يستمر في العمل 24 ساعة في اليوم, 7 أيام في الأسبوع ويمكّن من الحصول على معلومات عامة وشخصية في ملفات دائرة تنفيذ القوانين دون الاستعانة بمندوب الرد الهاتفي.باحتراممن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم