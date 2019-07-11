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FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه



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FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه

مع انطلاق الصيف بشكل رسمي، شبكة المقاهي والمطاعم الأكبر في البلاد، كافيه كافيه، تطلق 2019 FREEZE مجموعة مشروبات الآيس المنعشة للأيام الحارة.
كما في كل عام، وهذا الصيف، تطلق شبكة المطاعم والمقاهي الأكبر في البلاد، كافيه كافيه، مجموعة مشروبات الصيف الجديدة والمدللة والمنعشة لأيام الصيف الحارة في بلادنا.
مجموعة مشروبات الآيس الجديدة تضم:
·         آيس مانغو، مشروب استوائي مميز (بالإمكان إضافة كحول لتقويته)
·         آيس أمريكانو، آيس كافيه منعش للصيف
·         آيس كوكي، آيس بطعم كعيكات الكراميل
مجموعة مشروبات الآيس الصيفية تنضم إلى المجموعة المنعشة في قائمة الطعام الثابتة في كافيه كافيه، وتضم عدة مشروبات من بينها: لمون نعناع، آيس كافيه بيكان، آيس شوكو، شيك فاكهة، ميلك شيك لوتوس، ميلك شيك فاكهة الغابة وغيرها..
 
مجموعة مشروبات الآيس الجديدة 2019، متوفرة في فروع كافيه كافيه في أنحاء البلاد
www.cafecafe.co.il
نبذة عن مجموعة كافيه كافيه: شبكة مجموعة كافيه كافيه (شبكة "كافيه كافيه" شبكة مقاهي ومخابز " לחם ארז" شبكة الباستا عالية الجودة " לבורטוריו די פסטה"، شبكة مطاعم اللحوم "לחם בשר"، شبكة مقاهي ""Fresh kitchen شبكة ساندويتشات اللحوم "Ruben")، هي شبكات المقاهي الرائدة في البلاد، تملك أكثر من 152 فرعا منتشرة في جميع انحاء البلاد.. وهي بإدارة مدير عام المجموعة نوعام تسيمرمان، وبملكية رونين نامني وميكي طال.
لمجموعة كافيه كافيه نادي اعضاء MOOD، الذي يجمع كل الشبكات ويمنح اعضاء النادي ميزات، تخفيضات ومفاجآت.

الصور تصوير مكتب علاقات عامة كافيه كافيه .



FREEZE: نكهات صيفية ومنعشة في كافيه كافيه




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