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اتهام مواطن 47 عاما من عرابة عثرت الشرطة خلال تفتيش سيارته على مسدس ورصاصات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض على أحد سكان عرابة (47 عامًا) بشبهة حيازة مسدس 9 ملم  وذخيرة في سيارته -  النيابة العامة تقدم قبل قليل الى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضده وطلب توقيفه حتى نهاية الإجراءات*



 في اطار نشاط مبادر به لافراد شرطة سريين الذين قاموا به يوم 25.6.19 على طريق 805 بالقرب من بلدة ياعاد، تم القاء القبض على الشاب (47عاماً)، أحد سكان عرابه ، فتم تفتيش سيارته ، وضبط مسدس وذخيرة بداخلها.


اثناء التفتيش تم العثور تحت مقعد السائق على مسدس  9 ملم تصنيع مصري من طراز "حلوان" و50 رصاصة 9 ملم . 


تم تمديد توقيف المشتبه من فترة الى اخرى عى يد المحكمة وفقا لطلب الشرطة وذلك على ذمة التحقيق.


 في نهاية تحقيق مهني وسريع ، نقل محققو الشرطة مواد البينات والأدلة التي قاموا بجمعها ضد المشتبه  إلى مكتب المدعي العام ، وقبل وقت قصير ، قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد المشتبه الى المحكمة  المركزية في حيفا مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية.



 *ستواصل شرطة إسرائيل ، مكافحة ظاهرة العنف والجرم الخطير واستخدام  الأسلحة غير القانونية في سياق النزاعات في المجتمع العربي، كل ذلك بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء*




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