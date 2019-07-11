اتهام, مواطن, 47, عاما, من, عرابة, عثرت, الشرطة, خلال, تفتيش, سيارته, على, مسدس, ورصاصات,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة تلقي القبض على أحد سكان عرابة (47 عامًا) بشبهة حيازة مسدس 9 ملم وذخيرة في سيارته - النيابة العامة تقدم قبل قليل الى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضده وطلب توقيفه حتى نهاية الإجراءات*

في اطار نشاط مبادر به لافراد شرطة سريين الذين قاموا به يوم 25.6.19 على طريق 805 بالقرب من بلدة ياعاد، تم القاء القبض على الشاب (47عاماً)، أحد سكان عرابه ، فتم تفتيش سيارته ، وضبط مسدس وذخيرة بداخلها.اثناء التفتيش تم العثور تحت مقعد السائق على مسدس 9 ملم تصنيع مصري من طراز "حلوان" و50 رصاصة 9 ملم .تم تمديد توقيف المشتبه من فترة الى اخرى عى يد المحكمة وفقا لطلب الشرطة وذلك على ذمة التحقيق.في نهاية تحقيق مهني وسريع ، نقل محققو الشرطة مواد البينات والأدلة التي قاموا بجمعها ضد المشتبه إلى مكتب المدعي العام ، وقبل وقت قصير ، قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام ضد المشتبه الى المحكمة المركزية في حيفا مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية.*ستواصل شرطة إسرائيل ، مكافحة ظاهرة العنف والجرم الخطير واستخدام الأسلحة غير القانونية في سياق النزاعات في المجتمع العربي، كل ذلك بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء*