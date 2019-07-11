تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-11 14:41:12 د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان |  2019-07-11 14:22:40 السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام |  2019-07-11 14:13:25 المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن |  2019-07-11 14:30:57 لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة |  2019-07-11 13:35:16 المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد |  2019-07-11 12:49:51 الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس |  2019-07-11 12:45:42 مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو |  2019-07-11 12:21:52 وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت |  2019-07-11 12:20:43 طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح |  2019-07-11 12:08:53 بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد |  2019-07-11 11:41:05 أسرع إنترنت في العالم.. اين تقع البلدان العربية في التصنيف؟ |  2019-07-11 11:35:45 المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف |  2019-07-11 11:29:57 لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي |  2019-07-11 11:17:16 حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا |  2019-07-11 10:51:16 ارتفاع في عدد عمليات زراعة الكلى مقارنة مع العام المنصرم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

د. منصور عباس للحكومة الإسرائيلية والغرفة التجارية: أوقفوا فورًا استيراد وبيع الأحذية المطبوع عليها الشهادتان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





 قام عضو الكنيست د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، بإرسال رسائل لكل من وزير المواصلات في إسرائيل المسؤول عن سلطة المعابر والموانئ، ولوزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، ولوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، ولرئيس الغرف التجارية في إسرائيل، ولمدير سلطة المعابر والموانئ في إسرائيل، يطالبهم فيها بالعمل فورا على إيقاف استيراد وتسويق وبيع الأحذية التي كتبت عليها الشهادتان في عدة مجمعات ومحال تجارية في إسرائيل، والعمل على جمع ما تم توزيعه وحرقها.


وجاءت في رسالة النائب منصور عباس أنه "يتم في هذه الأيام بيع أحذية (شبشب) مكتوبة عليها باللغة العربية الشهادتان "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، إضافة إلى رمز المملكة العربية السعودية KSA ورمز بطولة العالم لكرة القدم عام 2018".


وأكد النائب د. منصور عباس أن "الشهادتين هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي تعبّر عن عقيدة المسلمين في العالم، وهي شعار معروف لكل العالم ومكتوبة على علم الدولة السعودية".


وأكد النائب منصور عباس أن "طباعة الشهادتين على هذه الأحذية، والقيام باستيرادها إلى إسرائيل، وتوزيعها وبيعها في الكثير من الحوانيت والمحال التجارية في إسرائيل يعتبر مسًّا بالغًا بعقيدة وبمشاعر جميع المسلمين في هذه البلاد وفي المملكة العربية السعودية التي كتب رمز دولتها على الأحذية، وتمس كذلك بمشاعر جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن الصعب إقناع أي أحد أن هذا العمل تم بنية بريئة"!.


وأضاف النائب منصور عباس أنه "في هذه الأثناء تقوم جهات وشخصيات إسلامية مستقلة وشباب مسلمين في البلاد بالوصول إلى العديد من هذه الحوانيت التي تبيع الأحذية، ويقومون بأخذها وحرقها، وإذا لم تقم الجهات المسؤولة في إسرائيل بالعمل فورا على منع استيراد هذه الأحذية، وعلى جمع ما تم تسويقه وتسليمها لجهات إسلامية معتمدة من أجل حرقها، فإنه سيكون لذلك أبعاد خطيرة وحالة من الغليان والغضب الشديدين لدى المسلمين في هذه البلاد وفي كل العالم".


وأكد النائب منصور عباس أنه "إذا لم تجمع هذه الأحذية بشكل فوري من الحوانيت، ولم يتم إيقاف استيرادها فإننا نوجّه الاتهام المباشر لكل شخصية ومؤسسة رسمية في إسرائيل ولكل شركة أو تاجر اضطلع في عملية الاستيراد والتسويق والبيع، وسنعمل على تقديم شكاوى رسمية في المحاكم المحلية والدولية، وسنفعل كل ما بوسعنا لإيقاف ذلك".




كلمات متعلقة

د., منصور, عباس, للحكومة, الإسرائيلية, والغرفة, التجارية:, أوقفوا, فورًا, استيراد, وبيع, الأحذية, المطبوع, عليها, الشهادتان,

تابعونــا

السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام 2019-07-11 | 14:22:40

أقامت السفارة الإسرائيلية في عمان حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع...

المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن المتابعة: ليبرمان الغريب المهاجر لن يقرر مصيرنا نحن أصحاب الوطن 2019-07-11 | 14:13:25

لجنة المتابعة تدعو لملاحقة قضائية ضد بلدية العفولة التي تقود حملات تحريض ضد العرب...

المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد المطالبة بإقامة لجنة صلح نسائية قطرية لأول مرة في البلاد 2019-07-11 | 13:35:16

جاء في بيان صادر عن ميسم مجدوب رئيسة لجنة الصلح النسائية القطرية :" كانت نجلاء في...

طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح طمرة: الشرطة تحذر من المفرقعات واطلاق النار بالافراح 2019-07-11 | 12:20:43

مركز الشرطة الجماهيرية بمدينة طمرة اصدر بيانا للمواطنين يحذر من مخاطر استعمال...

بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد بلدية باقة الغربية تتحدّى مخطط سكة الحديد 2019-07-11 | 12:08:53

عقد صباح اليوم اجتماع في بلدية باقة الغربية من أجل التباحث في مواجهة الخطر الداهم...

المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف المطران عطا الله حنا: القدس في خطر شديد وتتعرض لكارثة غير مسبوقة فكل شيء فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف 2019-07-11 | 11:35:45

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس وفدا من...

لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي لأول مرة: سلطة الإطفاء والإنقاذ تجري اختبارات تصنيف للمتقدمين لوظيفة رجال إطفاء من المجتمع العربي 2019-07-11 | 11:29:57

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا حيفا:- تخليص عامل علق على رافعة بارتفاع 60 مترا 2019-07-11 | 11:17:16

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

ارتفاع في عدد عمليات زراعة الكلى مقارنة مع العام المنصرم ارتفاع في عدد عمليات زراعة الكلى مقارنة مع العام المنصرم 2019-07-11 | 10:51:16

يستدل من معطيات نشرها المركز الوطني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة أنه في...

ضبط اسلحة وذخيرة داخل حقيبة على مدخل بيت في كفرقاسم ضبط اسلحة وذخيرة داخل حقيبة على مدخل بيت في كفرقاسم 2019-07-11 | 10:27:28

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار مكافحة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة موظف بارز في مجلس شعب مشتبه النصب الاحتيال خيانة الامانةقاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة الطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستحملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا جندي سكان شمال البلاد شاب الجيش الاسرائيلي داعش تنظيم ارهابي سوريا ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود مصرع 37 مواطن عربي جمعية أور يروك عربيا حوادث طرق مروعه شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 طفلة مصرع دهس ايلات بئر المكسور قرية الشرطة الاسعاف شام غدير المدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com