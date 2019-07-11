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كوكا-كولا تُعلن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس



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أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس، والجائزة عبارة عن 10 آلاف شيكل لكل فائز. الفائزون هم: فادي مرجية من يافة الناصرة، محمود ابو بكر من جت المثلث، محمد مصاروة من الطيبة، مزهر محمد تايه من قلنسوة، علاء مرعي من الفريديس، واحمد بشير مرعي من قلنسوة، حيث بادرت شركة كوكا-كولا في البلاد، إلى مفاجأة جمهور المستهلكين ووضع كلمات تهنئة على أغطية الألومنيوم على عبوات كوكا-كولا، كوكا-كولا زيرو وفانتا أورانج باللغة العربية، ومن بين العبارات والتهاني: ألف مبروك، زواج سعيد، أفراحكم عامرة والفرحة جمعتنا


بإمكان المقبلين على الزواج الدخول الى موقع الفعالية www.cocacolamoment.co.il والمشاركة والفوز بجوائز تساعدهم في تمويل مصروفات الزفاف مثل: مصور، مغني، شيف ومنسق زفاف. كذلك تنظم كوكا-كولا فعالية ديجيتالية مثيرة في إطارها تدعو المتصفحين للدخول إلى الموقع الخاص بالفعالية ومشاركة لحظات الفرح خلال الأعراس والمناسبات الاحتفالية مع العبوات التي تحمل الشعارات والفوز بجائزة قيمة. 




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