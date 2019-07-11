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السفارة الإسرائيلية في عمان تحتفل بالذكرى ال 25 للسلام



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أقامت السفارة الإسرائيلية في عمان حفل استقبال بمناسبة حلول 25 عامًا على توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. حضر الحفل حوالي 200 ضيف بضمنهم مسؤولون اردنيون ودبلوماسيون اجانب ورجال أعمال وعدد من الوجهاء.


في كلمة ألقاها أمام الضيوف، أشاد السفير الإسرائيلي أمير فايسبرود بالتحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والأردن وعبر عن أمله في استمرار تعزيز العلاقات المدنية والاقتصادية بين البلدين.




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