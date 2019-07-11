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شيرين عبد الوهاب ترد على خبر مرضها وحملها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان ” حسام حبيب ” .



ولم تعلق شيرين على الصورة في تجاهل منها على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج .. وأنباء أخرى عن حملها .

 يذكر أن شيرين قامت بإلغاء حقلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج والذي كان مقررا في ١٧ أغسطس المقبل لأسباب طارئة وفقا لما أعلنته إدارة المهرجان .


 وتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها .




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