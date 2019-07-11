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ثورة الدفعات في البلاد تحرز تقدماً



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شركة ايديا المتخصصة في تطوير وتطبيق منظومات برمجة ودفعات بالتجزئة، وقعت على اتفاقية تعاون أولية وخاصة مع PAY ، تطبيق الدفعات من بيت لئومي، والمتاح لزبائن كافة البنوك.



في إطار الاتفاقية، بإمكان مستخدمي PAY  الدفع بواسطة الجهاز النقال في المئات من المصالح التجارية في أنحاء البلاد - حيث تعمل مع منظومات صناديق الدفع ووحدات التحكم في شركة ايديا - بشكل ديجيتالي، سريع وبسيط، دون الحاجة إلى بطاقة اعتماد أو للدفع نقدا. تتم الدفعة مباشرة للمصلحة التجارية من خلال مسح كود QR بواسطة تطبيق PAY.


المصالح التجارية التي تعمل مع منظومات ايديا تشمل ماركات رائدة في مجال الغذاء، الأزياء، التجميل والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى شبكة أروما، برغر رانش، رولدين، جيبانيكا، جيراف، رينوار، ميغا سبورت، H&O ، كاسترو، مجموعة جولف، إلدان، محسني تيئوراه، اوبتيكا هالبيرين، iDigital، ديوتي فري جيمس ريتشاردسون، إيس وغيرها.




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